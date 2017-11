O Conselho de Disciplina (CD) abriu dois processos disciplinares ao Benfica na sequência de participações apresentadas pelos árbitros Luís Ferreira e Vítor Ferreira, visados por José Marinho, elemento do departamento de comunicação do clube encarnado, no programa 'Chama Imensa', transmitido na segunda-feira pela BTV.

No comunicado divulgado esta terça-feira, é anunciado outro processo, mas de inquérito, por iniciativa do presidente do CD, José Manuel Meirim, "tendo por objeto declarações proferidas em canal televisivo".





