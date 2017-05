O programa para o jogo com o Boavista não vai sofrer qualquer alteração, apesar do encontro de amanhã só servir para cumprir calendário.A equipa parte para o Porto, amanhã à tarde, logo após a antevisão de Rui Vitória que será transmitida apenas pela BTV. Não estão previstos quaisquer festejos no norte do país, pois a comitiva regressa após o jogo.