O jornal belga 'La Dernière Heure' adianta este sábado que o Benfica é uma das equipas que está a seguir atentamente os passos do jovem avançado Hassane Bandé, de 19 anos, que tem sido uma das grandes revelações do campeonato belga na presente temporada.Para lá das águias, o avançado natural do Burkina Faso, que representa o Mechelen, é igualmente seguido por Anderlecht, PSV, Villarreal e Valencia, clubes que segundo aquele jornal são presença habitual nos jogos da formação de Malinas.Refira-se que Bandé tem até ao momento praticamente metade dos golos da sua equipa na Liga (o avançado tem sete, o Mechelen tem 15).

Autor: Fábio Lima