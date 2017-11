O jovem avançado Michael Estrada, atualmente vinculado aos equatorianos do Independiente del Valle, é esta terça-feira apontado pela imprensa daquele país sul-americano como estando na mira do Benfica, isto no seguimento de uma temporada de bom nível ao serviço do conjunto de Sangolquí, no qual marcou 15 golos em 28 jogos.Segundo o portal 'Estadio', apesar do interesse das águias, ao clube ainda não chegou qualquer abordagem oficial por parte das águias. Avaliado em 1,60 milhões de euros pelo portal Transfermarkt, Michael Estrada é detido em iguais parcelas pelo Independiente del Valle e pelo Macará, o clube que representou até 2015.

Autor: Fábio Lima