En attendant de passer sa visite médicale et de signer ensuite son contrat, Gonçalo Guedes est arrivé mardi à Paris! https://t.co/0WPhPd9hu8 pic.twitter.com/W4RKHw6LHR — PSG Officiel (@PSG_inside) January 25, 2017

O PSG oficializou na madrugada desta quarta-feira a contratação de Gonçalo Guedes no seu site oficial. O clube da Ligue 1 informou que o internacional português ex-Benfica aterrou em solo francês e assistiu, pela televisão, ao jogo que consagrou a passagem dos parisienses à final da Taça da Liga, após vitória no terreno do Bordéus (1-4).O avançado formado no Caixa Futebol Campus, de 20 anos, ainda aguarda a realização de exames médicos e a assinatura do contrato segundo se pode ler no site do PSG.

Autor: Flávio Miguel Silva