Estará impedido o trânsito, como habitualmente neste tipo de jogos, na Avenida Machado Santos, no Alto dos Moinhos, Rua Galileu Galilei e no lado poente do Centro Colombo.



A PSP prevê ainda "restrições pontuais" ao trânsito automóvel e pedonal em situações entendidas como "medida de segurança necessária".



Para este jogo, foi destacado um dispositivo policial "entendido como adequado às circunstâncias", onde se incluem efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e Unidade Especial de Polícia.



Pretende a PSP garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior do estádio, prevenindo furtos a pessoas, automóveis, roubos, venda ilegal de bilhetes e quaisquer alterações da ordem pública.



A PSP vai iniciar logo na manhã de quarta-feira o policiamento especial nas imediações do Estádio da Luz, que a partir das 19H45 será palco do Benfica-Manchester United da Liga dos Campeões, classificado de evento de "risco elevado".Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública esclarece que as portas do estádio abrirão ao público às 18H15. No entanto, o policiamento começará logo de manhã, nomeadamente com a fiscalização do estacionamento nas imediações.

Autor: Lusa