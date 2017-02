Continuar a ler

"A PSP, logo que deles tomou conhecimento, enviou para o local uma equipa de 'spotters' e uma equipa de intervenção rápida, tendo sido possível fazer cessar os confrontos e repor a normalidade, sem necessidade de intervenção de ordem pública", explica.



Segundo a mesma fonte, "dos confrontos resultaram ferimentos num adepto do Sp. Braga, que recebeu tratamento hospitalar" ao nariz, assim como se registaram "danos em viaturas, ainda não tendo sido formalizadas as respetivas queixas".



"A segurança do espetáculo desportivo foi garantida, sem que tenha ocorrido qualquer outro incidente de relevo", concluiu a nota.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga informou esta segunda-feira que, depois dos incidentes ocorridos antes do encontro entre Sp. Braga e Benfica, de domingo, "a segurança do espetáculo foi garantida".Num comunicado em que não responde diretamente ao Sp. Braga, que também esta segunda-feira atribuiu a essa força policial a responsabilidade dos acontecimentos antes e depois do jogo com o Benfica, o Comando Distrital da PSP de Braga conta que, pelas 17h30, junto a um bar na zona envolvente do estádio, e "sem que nada o fizesse prever, eclodiram confrontos físicos entre adeptos dos dois clubes".

Autor: Lusa