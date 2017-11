Continuar a ler

"Em simultâneo, nas portas de acesso à bancada sul, diversos adeptos do VSC procuraram forçar violentamente a saída do estádio, arremessando pedras, garrafas e mesmo lages de betão contra polícias e assistentes de recinto desportivo, o que resultou em 9 feridos entre os agentes policiais e obrigou à intervenção para reposição da ordem", relata o comunicado da PSP.

Este movimento de adeptos e a utilização de engenhos pirotécnicos causou pânico nos adeptos daquela zona, "o que motivou a que estes descessem as bancadas em direção ao recinto, na tentativa de se afastarem".



O comunicado explica ainda que "a intervenção policial ocorreu apenas no exterior" e que os agentes "cumpriram as suas obrigações e responsabilidades em matéria de segurança pública".

As imagens dos desacatos nas bancadas que interromperam o V. Guimarães-Benfica

A Polícia de Segurança Pública emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual explica o que aconteceu na confusão no exterior do Estádio D. Afonso Henriques e que levou mesmo à interrupção do V. Guimarães-Benfica.Tudo começou quando a polícia escoltava cerca de 500 adeptos benfiquistas e houve uma "reação de um grupo de simpatizantes do VSC, que se encontravam nas imediações, arremessando pedras e garrafas de vidro na direção dos agentes policiais que, entretanto, se colocavam de modo a evitar o confronto entre os adeptos dos dois clubes".

Autor: Luís Miroto Simões