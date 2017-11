A pouca utilização de Gabriel Barbosa no Benfica aguçou o apetite de vários emblemas europeus na corrida pelo avançado brasileiro. O PSV Eindhoven, da Holanda, é um dos que já fez saber ao Inter de Milão que gostaria de contar com os serviços do camisola 11 dos encarnados já a partir de janeiro, altura em que reabre o mercado de transferências na Europa.

No entanto, é preciso lembrar que também existem clubes no Brasil interessados em receber o jogador. O Santos, de onde Gabigol saiu para o Inter em 2016, é um deles.