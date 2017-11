Tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, o Inter Milão já pressiona por maior utilização de Gabriel Barbosa e, caso a atual escassez de minutos não conheça evolução, deverá haver lugar à negociação para quebra do empréstimo a meio da época. Ora, de acordo com a imprensa italiana, os responsáveis nerazzurri trabalham seriamente numa mudança do jogador para os holandeses do PSV Eindhoven, em janeiro.

Atento à situação, o atual líder da tabela classificativa da Eredivisie estará já em contacto direto com o responsável pelo futebol do Inter, Piero Ausilio, de forma a posicionar-se na frente da corrida, assim o campeão olímpico venha a ser ‘libertado’ pelos tetracampeões. De resto, também no Brasil há pretendentes para acolher o jogador, com Santos, São Paulo e Flamengo à cabeça.