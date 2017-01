Rafa. Deste lote de jogadores, o reforço contratado ao Sp. Braga é aquele que, provavelmente, beneficiará mais com a saída de Gonçalo Guedes. Tanto pode jogar nas alas (direita e esquerda) como no apoio ao ponta-de-lança

Zivkovic. Depois de ter sido opção mais assídua na Taça de Portugal e na Taça CTT, mereceu a confiança de Rui Vitória na Liga, frente ao Tondela. Está a ganhar espaço no plantel e ‘sentou’ mesmo Salvio, pelo que também é uma solução que dá segurança.

Continuar a ler

Cervi. Tem sido utilizado com regularidade no lado esquerdo do ataque, mas o facto de também poder ser solução ao meio faz dele outro jogador à disposição de Vitória. A cumprir o primeiro ano na Luz, está totalmente adaptado.

João Carvalho. Não se trata de um extremo, mas sim de um 10 que também pode ser um ‘9,5’. Está debaixo de olho da equipa técnica de Rui Vitória há largos meses e deverá merecer uma oportunidade no plantel principal ainda no decorrer da presente temporada.

Diogo Gonçalves. Ao contrário de João Carvalho, ‘Diji’, como é chamado na equipa B, é um extremo puro que atua, preferencialmente, pelo lado direito, ainda que também possa desempenhar funções no centro. Tem características idênticas às de Guedes.