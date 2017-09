No plantel há quatro casos clínicos que ainda serão reavaliados pelo departamento clínico antes do jogo com o Sp. Braga: Fejsa, Jardel, Lisandro e Salvio.À partida, Salvio e Lisandro já estarão aptos pois o extremo foi substituído no Estádio do Bessa por precaução, depois de ter sentido uma dor na coxa, enquanto o defesa-central não jogou por apresentar sintomas febris.Mais complicadas são as situações de Jardel (lesão miotendinosa na coxa direita) e Fejsa (traumatismo na perna direita). Mesmo que recuperem, é pouco provável que sejam chamados.