De saída da convocatória estão o defesa César (castigado) e o avançado Rafinha (por opção), ficando também de fora no confronto com as águias com Vasco Fernandes (castigado), Patrick, Adebanjo e Yannick Djaló (lesionados).



O Vitória de Setúbal, 15.º classificado da Liga NOS, com 10 pontos, e o Benfica, terceiro com 26, defrontam-se pelas 18:15 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que será dirigida pelo árbitro João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa.



Lista de 20 convocados



Guarda-redes: Trigueira e Cristiano.



Defesas: Luís Filipe, Arnold, Semedo, Pedro Pinto, Bernardo Morgado, Nuno Pinto.



Médios: Tomás Podstawski, André Pedrosa, Nené Bonilha, Costinha, André Sousa e João Teixeira.



Os defesas Luís Filipe, Semedo e Bernardo Morgado e o avançado Willyan entraram na lista de 20 convocados do Vitória de Setúbal para o jogo de sábado, no Estádio da Luz, com o Benfica, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.Os quatro atletas regressam às opções do treinador José Couceiro depois de terem, por lesão, ficado de fora dos 18 eleitos na partida com o Desportivo das Aves da 11.ª jornada da Liga NOS (derrota por 0-1).

