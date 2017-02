Entrevistado pelo canal francês TF1 no âmbito de uma reportagem sobre a carreira de Bernardo Silva , Hélder Cristóvão admitiu que, se um dia for feita uma espécie de sondagem junto dos adeptos do Benfica, a escolha será unânime a favor do atual jogador do Monaco."Se houvesse uma petição nacional - e até mesmo interncacional - para escolher o jogador queriam ter de volta ao Benfica, o Bernardo seria o escolhido", atirou o treinador da equipa B das águias, que orientou o médio do Monaco nessa mesma formação secundária.

Autor: Fábio Lima