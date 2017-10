"Então e o vídeo-árbitro?" - As queixas de Lito e jogadores do Aves

No jogo entre Desportivo das Aves e SL Benfica verificou-se uma quebra de comunicações entre o vídeo-árbitro e a equipa de arbitragem. — Projeto (@Videoarbitro) 22 de outubro de 2017

A quebra de comunicações com o equipamento do árbitro detetou-se aos 66 minutos e durou até ao final do jogo. — Projeto (@Videoarbitro) 22 de outubro de 2017

A inexistência de comunicações impediu o diálogo entre VAR e equipa de arbitragem no terreno. — Projeto (@Videoarbitro) 22 de outubro de 2017

A possibilidade de existirem anomalias técnicas está prevista no protocolo do IFAB e nos regulamentos da Liga. — Projeto (@Videoarbitro) 22 de outubro de 2017

"Então e o vídeo-árbitro?" - As queixas de Lito e jogadores do Aves

Aves pediu falta de Jonas no lance que antecedeu o terceiro golo do Benfica

A conta de Twitter do Conselho de Arbitragem dedicada ao projeto do vídeo árbitro revela terem existido problemas de comunicação entre a equipa localizada na Cidade do Futebol e o quarteto de arbitragem que ajuizou o duelo entre Aves e Benfica Segundo a informação providenciada pela referida conta, a quebra ocorreu a partir dos 66 minutos, não tendo existido qualquer interação entre as duas equipas até final da partida, que o Benfica venceu por 3-1.Recorde-se que no lance que antecedeu o terceiro golo do Benfica, de Jonas, Lito Vidigal ficou a pedir falta do brasileiro sobre Nildo e exigiu mesmo a intervenção do vídeo-árbitro , algo que, tecnicamente, já não era possível naquele momento.

