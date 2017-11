A queda com estrondo na Liga dos Campeões deixou Luís Filipe Vieira com os nervos em franja. Fonte próxima do presidente encarnado confirmou aque o responsável máximo do emblema da Luz ficou "bastante desapontado" pelo desfecho em Moscovo.A insatisfação do presidente levou-o a exigir responsabilidade ao grupo e uma reação à altura já no próximo domingo, contra o V. Setúbal.Leia a notícia completa na edição impressa dee no Record Premium.