Com ‘meros’ 12,7 milhões arrecadados até ao momento na Champions, o máximo a que os encarnados poderão almejar nesta época são 14,2, assim somem mais 1,5 milhões relativos a uma vitória sobre o Basileia, na última jornada desta fase de grupos. A este valor, haverá depois que adicionar o ‘market pool’. E olhando para o histórico da gestão de Luís Filipe Vieira, é fácil perceber que o afastamento da fase de grupos da Liga dos Campeões tem significado... vendas em janeiro, também como forma de compensar o ‘rombo’ na faturação. Nesta época, podemos dizer que as águias deixaram escapar entre as mãos cerca de 10 milhões de euros – os ‘oitavos’ valiam 6 e, para lá chegar, seria sempre preciso fazer mais pelo menos 4 milhões em resultados.A última época é a exceção pois, apesar de ter seguido em frente na prova, a SAD vendeu na mesma – no caso, Gonçalo Guedes (30 milhões, mais 7 por objetivos) e Hélder Costa, que transitou em definitivo para o Wolverhampton a troco de 15 milhões. Até aí, em janeiro só saíram nomes mais sonantes a meio da época com a equipa afastada da liga milionária (ver quadro), como Enzo Pérez (25 milhões), Matic (25) ou David Luiz (25, mais o passe de Matic).