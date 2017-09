O processo a Pizzi, aberto após queixa do Sporting por causa de um lance com Francisco Geraldes no Rio Ave-Benfica, foi arquivado. Assim, o médio do Benfica não será castigado, pois os órgãos disciplinares consideram que o lance foi julgado em campo por Hugo Miguel.

Quem está, neste momento, sob alçada disciplinar é Andreas Samaris. O auto por flagrante delito foi aberto por iniciativa da Comissão de Instrutores e já enviado para o Conselho de Disciplina (CD), que deverá decidir esta terça-feira se castiga ou não o grego. Samaris pode ser punido com quatro jogos de suspensão devido ao lance com Paulinho, no Benfica-Sp. Braga da Taça da Liga.

Continuar a ler