Um brincalhão. Assim se poderia caraterizar Raúl Jiménez. O avançado do Benfica quis brindar os seus seguidores do Facebook com um 'segredo'. "Para todos os que me perguntam como é que faço quando bato os penáltis. Aqui vai o truque", escreveu o mexicano nas redes sociais a que juntou uma imagem do seu personagem no videojogo FIFA'17. Uma bela partida do ex-América.Recorde-se que Jiménez nunca falhou qualquer castigo máximo num jogo oficial durante a carreira . O 16º e último batido pelo futebolista, de 25 anos, aconteceu diante do Estoril a 17 de dezembro do ano passado. Tal como nas 15 ocasiões ocasiões anteriores... Jiménez não desperdiçou, acabando por selar novo triunfo do Benfica.

Autor: Flávio Miguel Silva