Quim Machado considera "justa" a vitória do Benfica, mas destaca o comportamento da sua equipa."Podíamos ter feito um golo pois quisemos jogar no campo todo. Não quisemos abdicar da nossa identidade. Cometemos alguns erros, mas em termos de personalidade e categoria, os meus jogadores mostraram que somos uma grande equipa", afirmou o treinador do Belenenses que ainda lamentou um lance:"Há um momento chave que é quando Miguel Rosa atira ao poste e o Benfica depois faz o 2-0. De qualquer forma tentámos ganhar o jogo,o resultado é pesado mas não belisca nada o nosso futuro tendo em conta a forma como jogámos".

Autor: João Soares Ribeiro