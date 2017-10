Quim vs Svilar: um duelo separado por quase 24 anos

Quim realça a atitude da equipa, mas lamenta a derrota sofrida frente ao Benfica (1-3). "Acho que há a realçar a atitude de todos. Reagimos após os golos e quando fomos à procura do empate houve uma falta nítida sobre o nosso jogador. O árbitro marcou mesmo com vídeo-árbitro", lamentou o guardião, à Sport TV, onde ainda se revelou conformado: "Isto é futebol. Temos de seguir em frente e omeçar a pensar no próximo jogo".O internaional português ainda foi questionado sobre a mudança de treinador e optou por desvalorizar. "Sai um e entram outros. O que temos de realçar é a atitude de todos, pois só com um grupo unido é que podemos ir em frente".Para terminar, ao ser convidado a comentar o facto de se ter tornado o jogador mais velho na hsitória da Liga, o guarda-redes, até brincou. "Podem chamar-me velho pois tenho de me habituar. Enquanto me quiserem e me sentir bem vou continuar. Eu sinto-me bem, mas as defesas que fiz não contam pois não somámos pontos", concluiu.