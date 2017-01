Junior Benítez tem sido pouco utilizado no Sp. Braga até à data, mas ainda assim conta com um clube interessado no seu concurso. O Racing Avellaneda está a tentar garantir o concurso do avançado argentino num empréstimo de seis meses. A revelação foi feita pelo próprio presidente do emblema alviceleste."Estamos a tentar o empréstimo de Junior Benítez, do Benfica. Contudo, o treinador Diego Cocca deu-nos indicações que dessemos prioridade à defesa", reiterou Victor Blanco à rádio Rivadavia sobre a estratégia de aquisições do Racing.Recorde-se que Benítez foi contratado pelo Benfica ao Lanús no verão de 2016 e não chegou a fazer qualquer desafio oficial pelas águias. O futebolista, de 23 anos, fez a pré-época às ordens de Rui Vitória e acabou por ser cedido ao Sp. Braga. Com a camisola dos arsenalistas cumpriu apenas cinco partidas.

Autor: Flávio Miguel Silva