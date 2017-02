Continuar a ler

'Andrés' ficaram na bancada



Rui Vitória levou até Braga 20 jogadores do plantel, sendo que apenas 18 podiam, naturalmente, figurar na ficha de jogo. Os dois futebolistas que acabaram por ficar de fora foram André Almeida e André Horta, que têm vindo a perder algum espaço entre os eleitos do treinador encarnado.



Refira-se que André Horta esperava ter a oportunidade de estar, pelo menos, no banco, de forma a poder estar próximo do irmão, Ricardo Horta, que representa as cores bracarenses. Rui Vitória levou até Braga 20 jogadores do plantel, sendo que apenas 18 podiam, naturalmente, figurar na ficha de jogo. Os dois futebolistas que acabaram por ficar de fora foram André Almeida e André Horta, que têm vindo a perder algum espaço entre os eleitos do treinador encarnado.Refira-se que André Horta esperava ter a oportunidade de estar, pelo menos, no banco, de forma a poder estar próximo do irmão, Ricardo Horta, que representa as cores bracarenses.

No regresso a Braga, clube que representou durante três temporadas, Rafa foi aplaudido por alguns adeptos minhotos, que, com isso, reconheceram a importância do extremo durante o tempo que passou no clube.Foi um dia especial para o camisola 27 do Benfica, que, refira-se, aproveitou a paragem para o intervalo para oferecer a camisola ao fisioterapeuta do Sp. Braga. Francisco Miranda recebeu a camisola e... um beijo na cabeça.