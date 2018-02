O Inter Milão está interessado em Rafa Brito, jogador de 16 anos do Benfica. A notícia foi ontem avançada pela imprensa italiana, que revelou, ainda, que o emblema nerazzurri terá apresentado uma proposta de contrato junto dos responsáveis benfiquistas.O interesse nasceu na Alkass Internacional Cup, competição disputada no Qatar, na qual se destacou com exibições que despertaram o interesse dos olheiros de vários clubes.