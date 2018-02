Rafa atravessa o melhor momento desta época de águia ao peito e é já com vários emblemas da Premier League de olho que ataca a reta final da temporada. A garantia é deixada pelo seu empresário, António Araújo, que sublinha até a intransigência de Luís Filipe Vieira e seus pares em segurar o internacional português na última janela de transferências, em janeiro."A Europa chama pelo Rafa. Ainda agora, no mercado de janeiro, os clubes que nos contactaram da Premier League estavam e continuam interessados em levá-lo. Situação conhecida do clube, que entendeu não ser o momento para fazer a cedência do Rafa", atira o agente, em declarações à Rádio Renascença.O 27 apontou em Paços de Ferreira o seu primeiro golo da época – um ano depois, voltou a faturar de águia ao peito – e Araújo faz notar que a receita para a manutenção do rendimento passa por dar "oportunidades e confiança" ao extremo. "Dessa forma, o clube também ganhará", insiste. Sábado, ante o Marítimo, Rafa fará o seu 4º jogo seguido a titular nesta temporada.