Quase tudo zero



O único jogador do Benfica que terá obrigado o Sp. Braga a mobilizar dinheiro foi o lateral-esquerdo Djavan, dispensado por Jorge Jesus na sequência de uma pré-época ‘inconseguida’. O passe custou um milhão de euros. Todos os outros jogadores foram emprestados ou passaram para Braga sem deixar mais-valias ao Benfica. Ou então não são conhecidos valores, como nos casos de Ricardo Esteves, Hugo Vieira e Dolly Menga. Também significativa para as águias foi a contratação ao Sp. Braga do guarda-redes Artur Moraes, com a novidade de ter sido realizada sem custos.Em sentido inverso, da Luz para Braga, o movimento também tem sido intenso, mas marcado por duas tendências: os jogadores que o Benfica tem cedido já não preenchem os requisitos competitivos julgados compatíveis com as necessidades de um candidato ao título e normalmente saem a custo zero. Foi assim que o ponta-de-lança Nuno Gomes se tornou jogador dos bracarenses em 2011/12.Já esta época, envolvidos na transferência de Rafa para o Benfica, chegaram à Pedreira Rui Fonte, a título definitivo e sem implicar custos diretos, mais Oscar Benítez, que entretanto já saiu para o Boca Juniors.O único jogador do Benfica que terá obrigado o Sp. Braga a mobilizar dinheiro foi o lateral-esquerdo Djavan, dispensado por Jorge Jesus na sequência de uma pré-época ‘inconseguida’. O passe custou um milhão de euros. Todos os outros jogadores foram emprestados ou passaram para Braga sem deixar mais-valias ao Benfica. Ou então não são conhecidos valores, como nos casos de Ricardo Esteves, Hugo Vieira e Dolly Menga.

Rafa chegou esta época ao Benfica a troco de 16 milhões de euros, depois de o FC Porto também se ter interessado no negócio. Em 2012 havia sido o brasileiro Lima, cujo passe foi então pago pelas águias por 4 milhões de euros. Só em duas transferências, António Salvador garantiu 20 milhões de euros aos cofres da SAD bracarense.Desde o início do século XXI, estes foram os dois negócios mais volumosos num universo de dez que reúne outras duas transferências muito importantes do ponto de vista desportivo, para o Benfica: as do guarda-redes Quim e do médio Tiago, este já pelo expressivo valor de 2,5 milhões de euros, para a época em que o negócio aconteceu.