Raúl Jiménez está recuperado da lesão na zona da virilha esquerda e deverá regressar ao lote dos convocados para o jogo desta quinta-feira contra o Moreirense. O internacional mexicano é opção direta para suprir uma possível ausência de Mitroglou, mas já não compete há perto de um mês – lesionou-se contra o P. Ferreira, já no último dia 29 – e a ausência de ritmo vem comprometer a sua presença no onze inicial. Aí, é Rafa quem leva vantagem.O reforço contratado ao Braga a troco de 16 milhões de euros até entrou diretamente para o lugar de Mitroglou na última receção ao Braga e acabou por estrear-se a marcar de águia ao peito, merecendo honras de festejo especial por parte dos companheiros. O polivalente dianteiro pode atuar sem problemas nas costas do avançado – neste caso, e na ausência de Mitroglou, seria Jonas o homem mais adiantado – e está na ‘pole-position’ para agarrar essa vaga no decisivo embate das meias-finais da Taça CTT, a disputar no Estádio Algarve. Para além do internacional português, também Cervi ou Zivkovic poderão atuar no apoio ao ponta-de-lança.