Rafa cumpriu ontem o 100º jogo no campeonato nacional, desde que se estreou pelo Sp. Braga em 2013/14. O atacante somou 87 partidas pelos bracarenses e ontem fez a 13ª com a camisola do Benfica.

Depois de ter marcado ao Tondela, a 22 de janeiro, na jornada 18 da Liga, Rafa, de 23 anos, apontou ontem o 2º golo da temporada. A melhor época do jogador – cujo passe custou ao Benfica 16 milhões de euros – na Liga foi a de 2015/16, quando conseguiu oito golos, doze no conjunto de todas as competições, mais um fator que contribuiu para a sua chamada ao grupo de 23 jogadores que se sagrou campeão da Europa por Portugal, no França’2016.

