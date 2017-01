Ao 14.º jogo com a camisola do Benfica, o internacional português Rafa Silva conseguiu, finalmente, quebrar o jejum e estrear-se a marcar pelos encarnados. Fê-lo este domingo, diante do Tondela , ao apontar o terceiro golo das águias diante do último colocado da Liga NOS.Lançado em campo aos 70 minutos, o ex-Sp. Braga, o português mais caro da história do Benfica, precisou de 14' para fazer a rede balançar a rede, isto num lance no qual encantou com a Luz pela forma como superou a oposição do guarda-redes Cláudio Ramos.

Autor: Fábio Lima