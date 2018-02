Rafael Brito, defesa de 16 anos que representa a equipa de juvenis, assinou contrato profissional com os encarnados até 2021. O jovem futebolista rubricou o novo vínculo na presença do presidente Luís Filipe Vieira e deu conta da satisfação pelo momento."Há muito tempo que trabalhava para isto e concretizou-se. Estou muito feliz pela confiança depositada em mim. Quero chegar muito longe neste clube. Quero acabar bem a época sendo campeão nacional de juvenis e vou tentar fazer parte da Seleção Nacional sub-17 que vai jogar o Europeu", disse Rafael Brito, em declarações à BTV.Rafael Brito, que cumpriu o 16.º aniversário no início deste ano, joga como lateral-direito mas também pode desempenhar funções de médio defensivo. Tem sido um dos jogadores mais utilizados por Renato Paiva na equipa de juvenis esta temporada.

Autor: Pedro Ponte