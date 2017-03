Continuar a ler

"O Benfica tem esse critério de ter bola, de conduzir muito e nós jogámos da maneira que sempre jogamos. Não podíamos arriscar muito, mas estivemos muito bem e eles tiveram um remate perigoso em toda a primeira parte", recordou Defendi, antes de analisar o último lance da partida, o cabeceamento de Jonas sobre a barra da sua baliza.



"No final do jogo, tentaram o um cruzamento para tentar contrariar a nossa marcação, mas fomos felizes", admite o guarda-redes brasileiro, reconhecendo que a estratégia adotada pela equipa nos últimos encontros tem surtido efeito. Mas, promete mais.



Rafael Defendi reconheceu que a estratégia do Paços de Ferreira para o encontro deste sábado, diante do Benfica, consistia em travar a iniciativa adversária e congratulou-se com o facto do objetivo da equipa pacense ter sido alcançado."Era um jogo muito difícil para nós, por isso fizemos tudo para contrariar o jogo deles e penso que conseguimos", começou por sublinhar o guarda-redes dos castores, que não se mostrou surpreendido com a entrada forte do conjunto treinado por Rui Vitória.

Autor: João Lopes