O Glasgow Rangers anunciou no seu site oficial que a edição de 2017 da Eusébio Cup foi cancelada - estava marcada para a próxima sexta-feira - e espera agora por explicações do Benfica, mostrando a sua insatisfação pelo facto de o encontro, que iria ser disputado no Canadá, ter caído por terra em cima da data.No comunicado, os escoceses revelam ter sido informados este sábado do cancelamento e dão conta ainda do pedido de desculpa da Elite Soccer Enternaiment, empresa responsável pela organização do encontro. Ainda assim, o emblema orientado por Pedro Caixinha sublinha que "mostrará futuramente o seu repúdio em nome do clube e dos adeptos da maneira mais forte possível".A concluir, os católicos acrescentam que irão informar-se juridicamente sobre a situação antes de voltarem a pronunciar-se sobre o tema.