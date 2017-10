O Rangers vai avançar com uma ação em tribunal para exigir à empresa organizadora da Eusébio Cup uma indemnização de 200 mil libras (cerca de 230 mil euros) pelo cancelamento do jogo em Toronto. A notícia está a ser avançada pelo jornal 'Scottish Sun'.

Os encarnados responsabilizaram a empresa organizadora, a Elite Soccer Entertainment, pelo incumprimento do contrato, e o clube escocês já pediu aconselhamento jurídico para ser compensado pelos gastos já assumidos, bem como pelo prémio de presença.

O cancelamento do jogo no Estádio Tim Horton também está a causar confusão no Canadá, sobretudo para a empresa de colocação de relva que foi contratada para colocar um piso natural no recinto.

De acordo com informações no Canadá, apenas 2.000 bilhetes tinham sido vendidos para a Eusébio Cup.



Notícia corrigida