"Agora cabe-nos procurar um melhor resultado em nossa casa, onde teremos o público para nos apoiar. Vamos fazer tudo para dar a volta. Não vamos mudar a nossa forma de jogar, esta noite mostrámos que temos capacidade para seguir em frente", finalizou. Continuando a análise à partida - que o Borussia perdeu por 1-0 -, Guerreiro lamenta a falta de eficácia. "O Dortmund jogou bem e teve possibilidades de se impor, mas não conseguimos concretizar as oportunidades que criámos. A sorte não esteve do nosso lado. Falhámos na finalização, mas não podemos responsabilizar apenas o ataque, porque quando perdemos, perdemos todos", frisou o esquerdino, neste caso ao site oficial da UEFA."Agora cabe-nos procurar um melhor resultado em nossa casa, onde teremos o público para nos apoiar. Vamos fazer tudo para dar a volta. Não vamos mudar a nossa forma de jogar, esta noite mostrámos que temos capacidade para seguir em frente", finalizou.

Internacional português, ainda que nascido na localidade francesa de Le Blanc-Mesnil, Raphaël Guerreiro encontrou esta terça-feira o Benfica, a equipa pela qual torce enquanto adepto no nosso país. Um duelo que, naturalmente, foi carregado de emoção para o esquerdino, de 23 anos."Foi um encontro muito especial, com muita emoção, por jogar neste estádio. Nunca pensei que um dia iria jogar contra o Benfica. Estamos obviamente desapontados com este resultado, mas não vamos baixar os braços", disse o esquerdino, à beIN Sports.

Autor: Fábio Lima