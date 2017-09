Continuar a ler

Raphaël Wicky elogiou o ataque das águias, preferindo não fazer referências individuais. "Não podemos reduzir ataque do Benfica só a esses dois [Jonas e Seferovic]. Em geral, o ataque é muito perigoso, gosta de ter bola. Nas últimas semanas, teve resultados menos bons. Conheço muito bem o Seferovic, é trabalhador, gosta de cair para receber; Jonas é 10, tem qualidade técnica acima da média.



Raphaël Wicky assumiu esta terça-feira que espera muitas dificuldades frente ao Benfica mas reforçou que o Basileia só pensa na vitória."O Benfica é favorito neste jogo, mas mesmo assim queremos ganhar. É sempre o nosso objetivo somar 3 pontos, tal como foi contra o Man. United. Foi com essa mentalidade que entrámos, mesmo sabendo que há adversários difíceis. O Benfica é muito, muito boa equipa, mas teremos as nossas chances", referiu o técnico do Basileia.