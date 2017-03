Continuar a ler

O eventual cenário de saída não está descartado, conforme o próprio jogador admite. "Há que esperar. Faltam dois meses para o final da época. Há que ver que opções há para sair, analisar. Se não surgirem, tenho de esperar esse momento, ganhar o lugar. Quando o tiver, não posso desaproveitar. Lembro-me que, das últimas vezes que joguei, estava no meu melhor momento. Estive quatro ou cinco jogos seguidos a marcar. Há que esperar por essa sequência, pois às vezes é isso que faz falta. No ano passado fiz cinco golos em jogos da Liga, poucos deles a titular. Este ano, em menos de metade do encontros já tinha esses números... Creio que posso evoluir, fazer as coisas bem. Como digo, há que esperar que a Liga acabe e ver o que é melhor para mim", explicou.



Muitos clubes têm sido apontados como estando interessados no avançado, mas Jiménez reforça que, no Benfica, a sua opinião conta. "A decisão é da direção, mas é também importante é que aqui a tua opinião também conta. O que se passou em relação à China foi uma decisão do clube e também minha. Aceitaram o que eu queria. Era uma oferta muito boa para eles, mas decidi ficar, para continuar a adquirir confiança e por esse desejo de triunfar", relembrou.



Convocado para o duelo desta noite, diante do Borussia Dortmund , o avançado mexicano Raúl Jiménez abriu esta terça-feira, em declarações à imprensa mexicana, as portas à saída do Benfica , ainda que admita que, antes de tomar uma decisão, terá de ponderar muito bem."É difícil, mas sabemos que aqui há bons jogadores. Este ano, infelizmente, no princípio era titular, mas chegou a lesão na seleção. Depois regressei e custou-me a ganhar o posto. Acabei por conseguir, comecei a marcar e houve nova lesão. Também há que entender que os meus colegas fizeram golos e é difícil entrar. Quando for preciso entrar... Quero jogar, ter minutos, quantos mais, melhor. Estou numa fase da minha carreira em que tenho de entender, não levar a mal. Mas espero que surjam mais minutos", começou por dizer, em declarações ao canal Televisa.

