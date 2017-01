@Faitelson_ESPN que acá la opinión del jugador cuenta! — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) 17 de janeiro de 2017

Si fue así, te felicito. El dinero no es todo y esta decisión es ejemplar. Será un placer seguir tú carrera en las mejores ligas del mundo. https://t.co/JyysZfbA7s — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 17 de janeiro de 2017

Habrá que reconocer y aplaudir la decisión que ha tomado @Raul_Jimenez9. En el pasado, futbolistas mexicanos habían elegido "otro camino". — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 17 de janeiro de 2017

A oferta vinda da China e a nega dada por Raúl Jiménez, adiantada por Record confirmada pelo jogador , foi um dos temas mais falados no México durante o dia de ontem. Contudo, nem todos ficaram convencidos com as declarações do jogador e colocaram em causa qual terá sido o motivo para o abortar das negociações. David Faitelson, da ESPN Deportes, foi um deles e, no Twitter, depois de colocar em dúvida a situação, acabou por levar uma resposta clara do próprio avançado."No final de contas não fica claro o que ditou o abortar da transferência de Raúl Jiménez para a China. Seja como for, ficar na Europa será sempre muito melhor", escreveu o referido jornalista, motivando a resposta de Jiménez: "Aqui a opinião do jogador conta".Depois, já na posse da resposta do avançado benfiquista, David Faitelson respondeu: "Se assim foi, felicito-te. O dinheiro não é tudo e esta decisão é exemplar. Será um prazer seguir a tua carreira nas melhores ligas do Mundo". Continuando no mesmo tema, para o encerrar, o jornalista mexicano elogiou o avançado. "Há que reconhecer e aplaudir a decisão tomada pelo Raúl Jiménez. No passado os jogadores mexicanos teriam elegido 'outro caminho'".

Autor: Fábio Lima