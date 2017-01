Ainda não vai ser desta que Raúl Jiménez voltará à ação. A confirmação foi dada esta sexta-feira por Rui Vitória, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista, da 17.ª jornada da Liga NOS, marcado para as 16 horas de sábado, no Estádio da Luz."Amanhã não vai estar disponível, porque ainda tem uma pequena limitação", esclareceu o técnico dos encarnados, que colocou de lado a ideia de que esta ausência tenha algo a ver com a possível saída do jogador. "Não tem nada a ver… antes pelo contrário. Agora se os jogadores vão sair ou não, o nosso presidente está a tomar conta dos destinos do clube", acrescentou.Recorde-se que a última vez que Jiménez atuou foi a 29 de dezembro, diante do Paços Ferreira, partida da Taça da Liga da qual o dianteiro mexicano saiu lesionado

Autor: Fábio Lima