Raúl Jiménez, autor do golo do Benfica diante do Sp. Braga, na primeira jornada da fase de grupos da Taça CTT, mostrou-se desapontado pelo facto de as águias não terem conseguido vencer e acredita que dá sempre o seu melhor nos minutos que vai tendo na equipa encarnada.



"Fizemos uma boa primeira parte, a segunda não boa mas vamos seguir em frente para que possamos alcançar os resultados que queremos. Jogo quando me toca jogar. O treinador é quem decide e tem a última palavra. Tento fazê-lo sempre da melhor maneira quando estou em campo", confessou em declarações à RTP.

O mexicano de 26 anos desvaloriza a série de encontros sem ganhar. "São jogos complicados os que temos tido. Contra o Benfica todos jogam como se fosse o último jogo das suas vidas e temos de fazer o mesmo diante deles para podermos vencer."

Autor: José Morgado