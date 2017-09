Jonas tem lugar cativo no onze de Rui Vitória e, por isso, a luta pela titularidade ao lado do camisola 10 está agora entregue a Seferovic e Raúl Jiménez. Ora, o internacional helvético tem sido a escolha do técnico desde o arranque da época, mas a verdade é que, sempre que é chamado a jogo, Jiménez tem correspondido.Em Basileia, a escolha recaiu mesmo sobre o avançado mexicano, que, tal como a restante equipa, esteve muitos furos abaixo do habitual. Em termos de golos esta temporada, Seferovic leva vantagem, uma vez que já marcou por cinco vezes, enquanto Jiménez fez balançar as redes adversárias em duas ocasiões. Ambos os jogadores estão, de resto, convocados para os próximos compromissos das suas seleções. Seferovic defronta Hungria e Portugal (7 e 10 de outubro, respetivamente), enquanto o ex- At. Madrid jogará contra Trinidad e Tobago (6) e Honduras (10).