Raúl Jiménez quer colocar um ponto final na seca de golos que já dura há mais de dois meses, quando apontou o golo do empate, frente ao Sp. Braga, a contar para a Taça CTT. Esta tem sido, de resto, uma época muito pouco produtiva, apesar do início prometedor, pois marcou logo no encontro que marca o arranque da época, a Supertaça. Depois desse duelo, frente ao V. Guimarães, Jiménez só festejou mais uma vez, no jogo da Taça CTT, que se realizou a 20 de setembro. O internacional mexicano quer agora quebrar este jejum e, caso o treinador Rui Vitória lhe conceda a titularidade no onze das águias, diante do V. Setúbal, procurará retribuir a confiança ajudando a equipa a regressar aos triunfos.