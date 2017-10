A Federação Mexicana de Futebol ainda não divulgou oficialmente a lista de convocados para os próximos jogos frente a Bélgica e Polónia, mas é possível adiantar que Raúl Jiménez está pré-convocado e até tem grandes possibilidades de ser titular nas duas partidas.

Com a qualificação para o Mundial’2018 já assegurada, o selecionador Juan Carlos Osorio pretende testar algumas alternativas em todos os sectores do terreno com jogadores que são habitualmente chamados, mas ainda não cimentaram o estatuto de titulares. Convém ainda assinalar que o facto de o ponta-de-lança, de 26 anos, não alinhar com regularidade no Benfica continua a causar alguma apreensão aos responsáveis da federação mexicana, que pretendem que os atletas cheguem com ritmo à Rússia.

