Já não falta muito para que Raúl Jiménez possa voltar sem limitações ao ataque das águias. Embora tenha ficado de fora das opções na derrota no Estádio do Bonfim, o avançado mexicano, de 25 anos, terá condições de debelar uma entorse de grau 1 na tibiotársica esquerda por completo.O dianteiro, que já marcou oito golos esta temporada, até podia ter sido utilizado diante do V. Setúbal, mas os encarnados foram cautelosos e optaram por deixá-lo na bancada. Tudo porque as condições do relvado – molhado e muito pesado devido à forte chuva que tem caído nos últimos dias – podiam agravar a lesão do atleta.Diga-se que este não é o primeiro problema físico da temporada de Jiménez. Aliás, o internacional mexicano esteve de fora quase um mês antes de regressar aos relvados, precisamente frente ao Moreirense, na Taça CTT. Antes, o ponta-de-lança tinha contraído uma lesão muscular na virilha esquerda frente ao P. Ferreira (1-0), na mesma prova, a 29 de janeiro. Inicialmente, o problema até nem parecia grave, mas acabou por afastar Jiménez de seis partidas.