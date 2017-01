Continuar a ler

Jiménez mostrou-se também agradecido à forma como é tratado nos encarnados, deixando no ar a ideia de que esse tratamento também pesou na decisão tomada. "É importante essa boa relação que tenho com os adeptos. Creio que a maioria deles sempre me trataram bem, apoiando-me sempre, seja titular ou suplente. Na rua reconhecem-me, dizem-me que estamos muito bem, que querem o tetra, o 36. E isso agrada-me. Como jogador gosto disso", admitiu.Recorde-se que esta terça-feira, em declarações à imprensa chinesa, o dono do Tianjin Quanjian admitiu que já havia acordo com o Benfica para a contratação do avançado . Contudo, ao contrário do que disse Jiménez, Shu Yuhui revelou que o negócio falhou em face da mudança de regras na China no que a jogadores estrangeiros diz respeito.

O avançado mexicano Raúl Jiménez confirmou esta terça-feira, em declarações ao programa Jugando Claro, da estação televisiva Claro Sports, ter rejeitado uma oferta economicamente boa vinda do futebol chinês, confirmando desta forma a notícia adiantada na edição impressa pelo nosso jornal "Sim, fui vendo nas redes sociais e nos jornais, a ver o que iam colocando", começou por revelar o avançado, que depois falou concretamente da oferta milionária que recebeu do futebol asiático. "São sempre coisas que se dão neste meio. Às vezes são rumores, outras vezes são verdade... Neste caso houve bom entendimento entre a equipa e, no final, houve uma oferta economicamente boa para o Benfica e para mim, mas o importante é que decidi ficar no Benfica. Estou muito contente aqui, feliz. Na Europa posso continuar a crescer como jogador e creio que tenho um futuro promissor. E o que quero é a glória na Europa antes do dinheiro. Antes de pensar no aspeto económico, tenho de pensar na glória futebolística. A isso me dedico, é isso que quero e gosto de fazer, e por isso decidi ficar no Benfica", garantiu.

Autor: Fábio Lima