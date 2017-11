Foi assim que Raúl Jiménez quebrou um jejum de quase dois meses

Quase dois meses depois do último golo, Raúl Jiménez voltou esta segunda-feira a celebrar . Fê-lo no encontro de preparação da seleção mexicana diante da Polónia, numa partida na qual o avançado do Benfica foi primeira opção, algo que não sucede nos encarnados. Mesmo assim, e apesar da sua situação nas águias, o avançado garante que sempre esteve calmo."Sempre estive tranquilo e com vontade de jogar. Todos os jogadores querem mostrar-se mais e devemos estar conscientes de que temos de aproveitar as chances quando elas surgem. Hoje fi-lo de alguma forma e agora há que continuar a lutar pelo lugar", declarou o avançado.De regresso ao nosso país, Jiménez admite que deixa a seleção satisfeito. "Vou-me embora com um bom sabor na boca, depois de ter jogado 40 minutos no primeiro jogo e agora uma parte inteira, depois de ter feito um golo e ter cumprido com aquilo que me foi pedido", frisou o dianteiro.

Autor: Fábio Lima