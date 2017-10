Domingo de visita por el nido . ¿Creen que el nombre queda bien? #RJ9 pic.twitter.com/dmndBCEi8b — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) October 8, 2017

Raúl Jiménez visitou este domingo o América, único clube que representou no México, antes de se transferir para a Europa, em 2014.Aproveitando uma pausa nos trabalhos da seleção mexicana, o avançado do Benfica até recebeu uma camisola, com o número 9 e o seu nome. "Domingo de visita ao ninho da águia. Acham que o nome fica bem?", questionou, numa publicação no Twitter.Choveram então comentários e foi o futebolista foi desafiado a voltar ao clube, de onde saiu para o Atlético Madrid. "Volta rápido, ídolo!", lê-se numa das mensagens.