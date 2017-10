Esta sexta-feira, logo pela manhã, surgiu na Alemanha a informação de que Timo Werner iria falhar a deslocação do RB Leipzig a casa do Borussia Dortmund, ainda em consequência dos problemas que sofreu aquando da visita ao reduto do Besiktas, num duelo do qual saiu ainda na primeira parte, afetado pelo imenso ruído vindo das bancadas . Esse seria, segundo o 'Bild', o motivo para Werner não jogar no sábado, precisamente porque o Signal-Iduna-Park é um estádio conhecido pelo seu ambiente intimidatório.Contudo, horas depois, o técnico Ralph Hasenhuttl surgiu em conferência de imprensa a garantir... precisamente o contrário. "O Timo treinou ontem e até cabeceou umas bolsas. A cervical não é um problema. Temos de ver se está em boas condições, mas posso garantir que estará no plantel", assegurou o técnico, negando desta forma a informação do jornal 'Bild'.Ainda assim, o diário germânico não se ficou e deixa a garantia: apesar da convocatória do avançado, Werner não será utilizado em Dortmund, precisamente a pensar no próximo encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do FC Porto, a disputar na terça-feira, onde os alemães jogam uma cartada decisiva na luta pelo apuramento para a ronda seguinte. Os dragões são segundos, com 3 pontos, ao passo que os germânicos são últimos, com apenas 1 ponto.

Autor: Fábio Lima