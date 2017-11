Seguido por vários clubes de topo europeus, o jovem avançado Umaro Embaló foi esta segunda-feira colocado na rota do RB Leipzig pelo jornal alemão 'Bild'. A informação daquela publicação germânica, citada pelo 'Goal' e pelo 'Sporx', revela mesmo a existência já de uma oferta concreta por parte da formação comandada por Ralph Hasenhüttl, na ordem dos 13 milhões de euros.O Leipzig, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, é apenas mais um clube que surge no rol de interessados no jovem avançado, de 16 anos, que nos últimos meses foi já apontado a emblemas como Real Madrid ou Barcelona. Ainda assim, conformejá avançou, o Manchester United será o destino do jovem avançado

Autor: Fábio Lima