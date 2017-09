Continuar a ler

O líder dos madeirenses prosseguiu na explicação. "A decisão foi mal tomada, pois se o jogo fosse durante a tarde permitiria que as pessoas, ao saírem de casa, também optassem por votar. Assim estaríamos a contribuir para uma menor abstenção no ato eleitoral", defendeu, acrescentando: "Não é porque houve uma recomendação da Comissão Nacional de Eleições que se altera uma jornada sem qualquer motivo, pois entendo que é benéfico para o ato eleitoral haver jogos durante o dia das eleições."



Entretanto, Daniel Ramos ainda não contou com Pablo, mas o central deve recuperar.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, está disponível para mudar a hora do jogo (21h30) da 8ª jornada com o Benfica, trocando inclusive com o encontro do Sp. Braga diante do Estoril, marcado para as 17h15."Face à crítica do presidente do Sp. Braga, que tem toda a legitimidade naquilo que está a reivindicar, o Marítimo disponibiliza-se para alterar a hora do jogo com o Benfica. Inclusive, estamos disponíveis para o Sp. Braga jogar na nossa hora e nós jogarmos na hora deles", revelou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos