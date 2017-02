Continuar a ler

A evolução de Francisco Belo, esta época, é muito acentuada, já que passa de sétimo para primeiro no 'ranking' luso de sempre, com uma melhoria de mais de cinco metros.



No entanto, o recorde já era esperado, pois na semana passada, também em Leiria, tinha chegado aos 60,09 metros.



Francisco Belo, de 25 anos, também está a fazer esta época as suas melhores marcas no lançamento do peso e, com 20,35 metros, conseguiu os mínimos para os Campeonatos da Europa de pista coberta, em Belgrado, no próximo fim de semana. A evolução de Francisco Belo, esta época, é muito acentuada, já que passa de sétimo para primeiro no 'ranking' luso de sempre, com uma melhoria de mais de cinco metros.No entanto, o recorde já era esperado, pois na semana passada, também em Leiria, tinha chegado aos 60,09 metros.Francisco Belo, de 25 anos, também está a fazer esta época as suas melhores marcas no lançamento do peso e, com 20,35 metros, conseguiu os mínimos para os Campeonatos da Europa de pista coberta, em Belgrado, no próximo fim de semana.

Francisco Belo bateu este sábado o recorde de Portugal do lançamento do disco, com a marca de 61,55 metros, no decorrer dos campeonatos que se disputam este fim de semana no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria.O atleta do Benfica, treinado por Vladimir Zinchenko, superou a anterior marca, de Jorge Grave, por 55 centímetros -, marca estabelecida há quatro anos, no mesmo local.

Autor: Lusa